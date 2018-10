Fyrom: Procura apre indagine preliminare contro presidente Ivanov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Skopje ha aperto un'indagine preliminare nei confronti del presidente macedone Gjorge Ivanov per la sua decisione di non firmare la nuova legge sulle lingue ufficiali e l'accordo sul nome siglato con la Grecia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Mia", la Procura ha chiesto informazioni al parlamento e alla presidenza per comprendere bene le ragioni dietro la decisione di non firmare i due atti normativi. Il presidente macedone si è fortemente opposto nelle scorse settimane alla ratifica, avvenuta due volte in parlamento, della nuova legge che riconosce l'albanese come lingua ufficiale e alla modifica del nome in Costituzione come previsto dall'accordo di Prespa. (segue) (Mas)