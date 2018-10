Fyrom: Procura apre indagine preliminare contro presidente Ivanov (3)

- Il parlamento della Fyrom ha approvato nei giorni scorsi la decisione di votare sugli emendamenti alla Costituzione per cambiare il nome del paese con 80 voti a favore e 39 contrari, raggiungendo così la maggioranza dei due terzi necessaria e compiendo un passo fondamentale nell'attuazione dell'accordo raggiunto con la vicina Grecia lo scorso giugno. La modifica del nome in Costituzione consentirà al paese dei Balcani di cambiare il suo nome in Repubblica della Macedonia del Nord, come concordato con Atene (che attualmente la riconosce come ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ovvero con l'acronimo inglese Fyrom). Il governo socialdemocratico del primo ministro Zoran Zaev ha lottato per ottenere il sostegno dei membri conservatori dell'opposizione necessari per raggiungere la maggioranza dei due terzi. Con il cambio del nome si risolverà una disputa di lunga data con la Grecia che permetterà al paese di aderire alla Nato. (segue) (Mas)