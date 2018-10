Fyrom: Procura apre indagine preliminare contro presidente Ivanov (4)

- I dati della Commissione elettorale macedone indicano che nel referendum del 30 settembre il 91,46 per cento dei votanti ha detto "Sì" al cambio del nome, contro solamente il 5,65 per cento dei "No"; la consultazione popolare tuttavia non ha raggiunto il quorum del 50 per cento, con una partecipazione fermatasi al 36,91 per cento. La comunità internazionale ha in larga parte sostenuto la validità del referendum consultivo, nonostante il mancato raggiungimento del quorum, invitando il governo di Skopje ha proseguire nell'attuazione dell'accordo di Prespa. Contro questa linea il presidente Ivanov, buona parte dell'opposizione nella Fyrom e la Russia, che ha evidenziato invece la scarsa partecipazione al referendum, interpretandola come una bocciatura dell'accordo sul nome siglata tra Atene e Skopje. (Mas)