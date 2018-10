Difesa: ministro polacco, sostegno Stati Uniti a base permanente è reale (5)

- I valori condivisi e le preoccupazioni per le intenzioni ostili della Russia sarebbero dunque alla base del documento del ministero della Difesa di Varsavia, intitolato “Proposta per una presenza permanente degli Stati Uniti in Polonia”. Insieme, i due paesi “possono costruire un legame ancora più forte che garantisca la sicurezza e la libertà delle loro popolazioni per le generazioni a venire", si legge nel rapporto, che riflette la disponibilità polacca a condividere l'onere della spesa per la difesa con Washington, in un periodo di frizioni interne alla Nato in merito al contributo dei paesi europei, giudicato insufficiente in termini economici. Ad emergere è anche la volontà della Polonia di inviare un segnale alla Russia di unità in seno all’Alleanza atlantica, rimarcando il sostegno tangibile degli Usa nel proteggere l’area dell’Europa orientale. (segue) (Res)