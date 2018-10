Romania: premier Dancila e commissario Ue Cretu discutono finanziamento per costruzione di tre ospedali regionali

- Il possibile finanziamento europeo per la costruzione di tre ospedali regionali in Romania è stato il tema discusso ieri dal primo ministro romeno, Viorica Dancila, e dal commissario europeo per la Politica regionale, Corina Cretu, a Bucarest. Durante i colloqui sono state identificate le soluzioni per l'attuazione dei progetti. Secondo quanto riferito in un comunicato del governo di Bucarest, le due parti hanno discusso anche dell'assorbimento dei fondi europei nell'infrastruttura di trasporto. In visita a Bucarest, Cretu ha dichiarato che la Romania ha perso tra gli 1,8 e 2 miliardi di euro dei 19,5 miliardi di fondi europei destinati all'infrastruttura, un settore sensibile per la Romania. Il commissario europeo per la Politica regionale ha sottolineato che, nell'attuale esercizio, alla Romania sono stanziati circa 31 miliardi di euro, i fondi per l'agricoltura compresi. (segue) (Rob)