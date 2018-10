Romania: premier Dancila e commissario Ue Cretu discutono finanziamento per costruzione di tre ospedali regionali (2)

- Cretu ha reso noto ieri, duranta la sua visita, che la Romania beneficerà di un budget dell'8 per cento superiore a quello attuale, come proposto dalla Commissione europea. Intervenendo alla conferenza 'EuroImpact - L'impatto e i risultati della politica di coesione in Romania. Esperienze di accesso ai fondi e l'attuazione di progetti finanziati', organizzato a Bucarest dall'Istituto europeo in Romania, Cretu ha sottolineato la necessità di un accordo sul quadro finanziario pluriennale (Qfp) prima delle elezioni europee del prossimo anno. "Per fortuna, la politica di coesione è rimasta al centro della visione sul futuro dell'Unione europea", ha detto il commissario Ue che ha parlato di uno dei principi di assegnazione dei fondi Ue. "Alla fine, ho convinto i miei colleghi della Commissione europea che dobbiamo tornare alla formula Berlino che si basa sulla formula del quasi l'80 per cento del Pil pro capite. In base a questa formula, siamo riusciti che paesi poveri - Bulgaria, Romania, Grecia - abbiano un vantaggio del 10 per cento", ha detto Cretu (segue) (Rob)