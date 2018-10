Romania: premier Dancila e commissario Ue Cretu discutono finanziamento per costruzione di tre ospedali regionali (3)

- Il commissario Ue si è poi rivolto al ministro con delega agli Affari europei, Victor Negrescu, presente alla conferenza. "Nella nostra proposta, della Commissione europea, la Romania beneficerà di un bilancio superiore dell'8 per cento rispetto a quello attuale, 2014-2020. Spero che i negoziati in corso tra il Consiglio e il Parlamento europeo manterranno questi principi già tracciati. Sono convinta che combatterete in Consiglio per mantenere queste cifre per i nostri paesi", ha aggiunto Cretu che ha parlato della necessità di un accordo sul quadro finanziario pluriennale. "Durante la presidenza del Consiglio dell'Unione europea dobbiamo unire gli sforzi, insieme al Parlamento europeo, e avere un accordo sul quadro finanziario pluriennale. Penso che sia molto importante avere una comprensione del quadro finanziario pluriennale in vista delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno", ha concluso il commissario europeo. (segue) (Rob)