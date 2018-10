Romania: premier Dancila e commissario Ue Cretu discutono finanziamento per costruzione di tre ospedali regionali (4)

- Cretu ha inziato ieri una visita di due giorni in Romania, per discutere del futuro della politica di coesione nel contesto del prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue. Oggi il commissario Ue partecipa alla conferenza di alto livello dal titolo 'Una politica di coesione inclusiva per un'Unione più vicina ai nostri cittadini', insieme al commissario Ue al Bilancio Gunther Oettinger. "Il mio intervento in questa conferenza metterà in evidenza i benefici concreti della politica di coesione per i cittadini dell'Ue: crea posti di lavoro, crescita per l'economia e cambia in meglio la vita delle persone in modo concreto", ha detto Cretu. Sempre oggi , Cretu incontrerà il ministro per gli Investimenti e lo sviluppo della Polonia, Jerzy Kwiecinski, e il ministro per gli Affari europei della Romania, Victor Negrescu. (Rob)