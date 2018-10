Pontina: Astral Infomobilità, rallentamenti al km 57 per incidente, coinvolto mezzo pesante

- "Rallentamenti sulla via Pontina all’altezza del km 57,150 in direzione di Latina, per un incidente autonomo in cui è coinvolto un mezzo pesante". Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. (Com)