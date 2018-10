Benin: stretta intesa con Fmi, incrementa sostegno di credito

- Il governo del Benin ha stretto un accordo preliminare con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel quadro del programma per la Facilitazione del credito (Fec). Lo riferisce l'Fmi in una nota pubblicata sul sito ufficiale, precisando che i risultati ottenuti finora dal paese "sono soddisfacenti", e che gli obiettivi definiti per fine giugno "sono stati raggiunti". L'intesa, firmata durante la visita di una delegazione del Fondo a Cotonou conclusa ieri, mira a sostenere il Benin nei "recenti sviluppi economici e finanziari", oltre che nelle "politiche necessarie a favorire una crescita inclusiva, a mantenere sostenibile il debito, migliorare la governance e promuovere la stabilità finanziaria". Le misure approvate dalle autorità intendono in particolare permettere al Benin di ridurre il debito al 2,7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019, facendo così rispettare a Coutonou i limiti imposti ai paesi membri dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa). (segue) (Res)