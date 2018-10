Benin: stretta intesa con Fmi, incrementa sostegno di credito (2)

- L'Fmi aveva già approvato in aprile 2017 un programma triennale di sostegno finanziario al Benin per un totale di 152 milioni di dollari. La seconda tranche del finanziamento era stato approvato in dicembre, quando le autorità dell'Fmi avevano annunciato lo stanziamento di 22,5 milioni di dollari per finanziare il programma quinquennale del governo di Porto-Novo. L’erogazione di fondi era stata come sempre autorizzata dopo una revisione sull'attuazione delle riforme del programma governativo quinquennale. Pur riconoscendo gli sforzi del paese, il Fondo aveva in quell'occasione ritenuto che la politica di sviluppo economico del paese dovesse basarsi su una maggiore mobilitazione dei fondi interni, puntando maggiormente a ridurre la povertà e a migliorare l’ambiente degli affari. (Res)