Cile-Brasile: colloquio tra Pinea e Bolsonaro, in agenda corridoio bioceanico e trattato di libero scambio (2)

- La questione del "corridoio bioceanico" riveste un innegabile interesse economico per entrambi i paesi. Si tratta, segnala oggi il quotidiano "La Tercera", di una rotta strategica per il commercio mondiale e si prevede che possa essere in grado di ridurre di oltre tre settimane i tempi di viaggio del trasporto commerciale tra il Brasile e l'Asia. La questione riveste tuttavia un aspetto anche geopolitico non trascurabile. Il progetto di corridoio con sbocco in Cile include infatti nel suo percorso il Paraguay e l'Argentina, ma esclude la Bolivia, che a sua volta propone un progetto di "corridoio" con sbocco invece in Perù. È probabile che la relazione privilegiata e l'affinità politica tra Bolsonaro e Pinera faccia pendere adesso la bilancia dalla parte cilena anche se in linea di principio i due progetti, che competono per lo stesso obiettivo e lo stesso mercato, non si escludono mutuamente. (segue) (Abu)