Cile-Brasile: colloquio tra Pinea e Bolsonaro, in agenda corridoio bioceanico e trattato di libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte il progetto del governo boliviano risulta in una fase decisamente più avanzata e diversi passi concreti sono già stati avviati. In questo senso è da segnalare che esperti di un consorzio svizzero-tedesco sono da domenica sera in Bolivia per una "ispezione tecnica" su un tratto del "corridoio" che attraversando dovrebbe offrire a La Paz uno sbocco commerciale sui porti del Perù. Gli esperti, riferisce il ministero dei Lavori pubblici citato dal quotidiano "La Razon", effettueranno una verifica sul campo delle zone su cui dovrebbe sorgere il progetto e procederanno alla revisione degli studi di fattibilità per poi elevare consigli e suggerimenti in vista della realizzazione. Il "corridoio bioceanico" è divenuto prioritario per La Paz soprattutto dopo che la Bolivia ha perso la causa internazionale contro il Cile per un accesso sovrano all'oceano Pacifico. (segue) (Abu)