Cile-Brasile: colloquio tra Pinea e Bolsonaro, in agenda corridoio bioceanico e trattato di libero scambio (4)

- Nella versione boliviana il progetto collegherà attraverso un percorso di oltre 4 mila chilometri i porti di Ilo, in Perù, e Santos, in Brasile. Paraguay e Uruguay si uniranno alla ferrovia attraverso un'infrastruttura secondaria che si collegherà al corso d'acqua Paraguay-Paraná. Il progetto - cui aderiscono già imprese e amministrazioni di Paraguay, Uruguay, Germania, Svizzera e Regno Unito - è pensato per promuovere oltre al commercio anche il turismo nella regione, con vista su possibili sbocchi ai mercati asiatici. Il costo dell'intero progetto è stimato attorno ai dieci miliardi di dollari. La Bolivia punta d'altro canto ad attrarre nell'iniziativa quanti più partner possibili. A fine agosto Morales e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez hanno firmato un accordo che apre la strada alla partecipazione delle imprese spagnole al progetto. (segue) (Abu)