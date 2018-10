Cile-Brasile: colloquio tra Pinea e Bolsonaro, in agenda corridoio bioceanico e trattato di libero scambio (7)

- I modelli su cui sviluppare il nuovo accordo di libero scambio sono il Trattato transpacifico e il protocollo dell'Alleanza del Pacifico, aveva segnalato Lopeandia, secondo il quale inoltre le elezioni presidenziali di ottobre in Brasile non dovrebbero influire sul progresso del lavoro dei gruppi tecnici di entrambi i paesi. I negoziati avevano preso il via dopo la visita ufficiale del presidente cileno Sebastian Pinera in Brasile lo scorso 27 aprile centrata principalmente su questioni legate all'integrazione commerciale e gli investimenti. In quel momento era stato annunciato l'approfondimento delle conversazioni sulla chiusura di un più ampio accordo di integrazione non solo economica, ma anche a livello di infrastrutture sul modello di quello recentemente siglato tra Cile ed Argentina. (segue) (Abu)