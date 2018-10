Cile-Brasile: colloquio tra Pinea e Bolsonaro, in agenda corridoio bioceanico e trattato di libero scambio (8)

- Le relazioni bilaterali a livello economico attraversano un momento favorevole. Mentre il Cile è il secondo partner commerciale del Brasile nella regione, il Brasile rappresenta il principale riferimento cileno per quanto riguarda gli scambi di beni e servizi ma anche per quanto riguarda gli investimenti diretti, con 31 miliardi di dollari. Lo scambio commerciale tra i due paesi ha registrato rispetto al 2016 una crescita nell'ordine del 22 per cento nel 2017 per un totale equivalente a oltre 9 miliardi di dollari, mentre da gennaio ad agosto, segnalano fonti ufficiali brasiliane, lo scambio ha già raggiunto i 6,3 miliardi di dollari con un incremento del 13 per cento su anno. (Abu)