Settecamini: Peciola (Movimento civico), annullata apertura centro rifugiati, chi governa a Roma?

- "Decidono fascisti e leghisti se e dove aprono servizi per rifugiati a Roma. E' il nuovo sottogoverno dell'era Salvini. Una vergogna senza precedenti, un fatto di una gravità estrema. Il centro per rifugiati non aprirà più a Settecamini, ma nelle migliori delle ipotesi sarà spostato altrove". Così in una nota Gianluca Peciola, del Movimento Civico per Roma."Il bando di assegnazione - prosegue Peciola - era stato vinto regolarmente, ed era tutto pronto per ospitare persone che fuggono da sofferenze estreme. Sono bastati pochi giorni di presidio, a pochi metri dalla struttura, da parte di CasaPound e della Lega per far cambiare idea a chi di dovere. Progettualità, aspettative, idea di inclusione, finiti nel macero perchè a Roma quando fascisti e leghisti fanno la voce grossa, la politica fa marcia indietro. La Raggi che dice di governare Roma ha qualche commento da fare? O andiamo avanti così, di prepotenza in prepotenza? Batta un colpo il governo della città, noi lo batteremo di sicuro. Qui non si arrende nessuno". (Com)