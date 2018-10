Diplomazia italiana: Mattarella, operosità, creatività, cultura, solidarietà sono tratti caratteristici dell'Italia

- Operosità, creatività, cultura, solidarietà sono tratti caratterizzanti e irrinunciabili dell’Italia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che stamattina ha ricevuto al Quirinale una delegazione di partecipanti alla Conferenza dei Consoli italiani nel mondo. “Un’attività complessa e delicata, talvolta svolta in condizioni ambientali non agevoli e con una scarsa disponibilità di risorse – ha detto Mattarella parlando dell’attività dei consoli –. Un lavoro che presuppone un aggiornamento professionale permanente e che richiede attenzione vigile e una spiccata capacità di comprensione dei bisogni e delle esigenze delle comunità, italiane e straniere, presso le quali prestate servizio”. Secondo il capo dello Stato la conferenza che si svolgerà domani alla Farnesina, sarà “un’occasione importante di dialogo”. “L’Italia ha sperimentato nei secoli, in tante parti del suo territorio, la necessità dell’emigrazione, un fenomeno sovente doloroso, che ne ha marcato la storia e il percorso di sviluppo, talvolta contribuendo ad arricchire l’apertura della nostra società e la nostra stessa identità nazionale”, ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Res)