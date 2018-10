Diplomazia italiana: Mattarella, operosità, creatività, cultura, solidarietà sono tratti caratteristici dell'Italia (2)

- Mattarella si concentra proprio sui “flussi migratori che, nel tempo, si sono trasformati, assumendo spesso il carattere di libera scelta nel cogliere opportunità presenti in altre società, incrementando così il patrimonio comune dell’umanità su terreni come quelli della ricerca e dello sviluppo”. Secondo il presidente si tratta di “un eccezionale capitale umano – costituito da comunità italiane antiche e recenti, da presenze numericamente rilevanti o esigue – che rappresenta una realtà unica di promozione del nostro Sistema paese, nelle sue più diverse articolazioni”. Oggi, prosegue Mattarella, si è aggiunto “il contributo delle numerose comunità estere presenti in Italia, divenute elementi significativi della rete di proiezione verso le loro nazioni di origine delle capacità della nostra comunità”. Rivolgendosi ai consoli, il capo dello Stato ha ricordato come essi rappresentino lo Stato “in comunità spesso lontane e remote, ma sempre attente alla propria identità”. (segue) (Res)