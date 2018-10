Diplomazia italiana: Mattarella, operosità, creatività, cultura, solidarietà sono tratti caratteristici dell'Italia (3)

- In questo contesto, ha affermato Mattarella, “la vostra iniziativa deve essere altresì funzionale a favorire una crescente ‘circolarità’ nella mobilità dei nostri connazionali – oltre che dei cittadini stranieri che nutrono interesse per l’Italia”, e questo “in modo che le competenze sviluppate o perfezionate all’estero possano sempre essere poste al servizio dell’arricchimento culturale, economico e sociale della Repubblica”. In conclusione, il presidente si è detto “convinto che saprete raccogliere queste sfide, trasformandole in opportunità per valorizzare le risorse del nostro Paese e delle nostre collettività, ovunque nel mondo”. (Res)