Ferentino: scoperto allevamento abusivo cani, cuccioli venduti a 1.400 euro, 4 denunciati

- Nel pomeriggio di ieri a Ferentino i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato quattro persone del frusinate, residenti nella cittadina ciociara, responsabili di maltrattamento di animali e gravi violazioni delle norme sulla protezione della fauna selvatica. I Carabinieri hanno accertato l’esistenza, nelle pertinenze dell’abitazione dei quattro, di un allevamento abusivo nel quale erano presenti 35 cani di varie razze pregiate (pechinese, chiwawa e bulldog francese), nonché circa 100 esemplari di fauna selvatica protetta (quaglie e simili), tutti tenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime, aggravate dalla presenza in loco di carcasse di animali morti. Nella circostanza l’intera area è stata sottoposta a sequestro, mentre per gli animali sono state attivate le strutture competenti allo scopo di reperire idonea e definitiva sistemazione. Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere univoci e concomitanti elementi di colpevolezza a carico dei quattro soggetti in merito all’avvenuta vendita illegale di numerosi cuccioli al prezzo di 1.400 euro cadauno e della fauna al prezzo di 10 euro cadauna.(Rer)