Partiti: Pizzarotti presenta 'Italia Comune' in Campidoglio, ripartire da competenza e territori

- Proposte concrete partendo dai territori, un network fra amministratori pubblici, tante idee e competenze per coinvolgere i cittadini che oggi non si sentono rappresentati politicamente. È ambiziosa la sfida lanciata da 'Italia Comune', il nuovo partito politico che questa mattina si è 'presentato' anche nella Capitale dopo "6 mesi di incontri in giro per l'Italia per presentare il nostro progetto politico, perché bisogna ripartire dai cittadini e dai territori". A tenere a battesimo 'l'approdo' a Roma i 'big' del nuovo soggetto politico, a cominciare dal Presidente Federico Pizzarotti e dal coordinatore nazionale Alessio Pascucci. Ad ascoltarli nella Sala del Carroccio del Campidoglio diversi esponenti della sinistra romana: Il segretario dei Radicali, Riccardo Magi, l'ex assessore Paolo Masini e il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo. "Vogliamo dare risposte ai tanti cittadini ed amministratori pubblici che non si sentono rappresentati. Anche per questo - ha chiarito Pascucci - fin dal nome abbiamo fatto una scelta chiara: siamo un partito". Una delle prerogative del nuovo soggetto politico è dunque la necessità di "lavorare sulle competenze perché ormai sembra che essere eletti sia una lotteria: basta trovarsi al posto giusto al momento giusto indipendentemente dalle competenze". (segue) (xcol3)