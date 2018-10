Partiti: Pizzarotti presenta 'Italia Comune' in Campidoglio, ripartire da competenza e territori (2)

- Concetto sottoscritto anche dall'ex consigliere capitolino Dario Nanni, ex del Pd, di recente nominato coordinatore romano di 'Italia Comune': "Vedere chi per anni ha gridato 'onestà, onestà' svolgere ruoli pubblici senza la minima competenza è un affronto verso chi quella competenza l'ha guadagnata con anni di lavoro per i cittadini. Per questo organizzeremo dei corsi di formazione per gli amministratori. Questa - ha aggiunto - è una squadra di donne è uomini che stanno facendo un lavoro enorme e ne sono particolarmente orgoglio". Ma quali le tematiche al centro dell'agenda politica di Italia Comune, in particolare a Roma? A spiegarlo è stato lo stesso Nanni, partendo dalla "proposta di rivisitazione dei Municipi: così come sono oggi sono dei neri passa pratiche. Se non gli diamo le competenze e le risorse adeguate conviene chiudere questi baracconi: bisogna creare dei comuni metropolitani". Alto punto cardine del 'programma' "la chiusura vera del ciclo dei rifiuti, la chiusura degli impianti del Tmb, l'introduzione del tema del vuoto a rendere". E poi: "Diciamo no alla privatizzazione di Atac perché pensiamo si debba fare un piano industriale sano e giusto. Le nostre - ha aggiunto - saranno proposte concrete". (xcol3)