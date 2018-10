Unicoop Tirreno: Fisascat Cisl, cooperativa consumatori annuncia chiusura 4 negozi in basso Lazio

- "Falsa partenza per Unicoop Tirreno. La cooperativa di consumatori, al tavolo attivato al ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati di categoria Cgil, Cisl, e Uil, ha annunciato la chiusura di quattro punti vendita ad Aprilia, Frosinone, Pomezia Via Cavour e Velletri, tornando di fatto indietro rispetto alle posizioni dichiarate nell’ultimo incontro al dicastero sulla sospensione della cessione degli otto punti vendita del Sud del Lazio". E' quanto riferisce una nota della Fisascat Cisl."Come Fisascat Cisl – ha dichiarato il segretario nazionale della categoria, Vincenzo Dell’orefice – abbiamo comunicato la disponibilità ad un confronto di merito per mettere sotto controllo la dinamica del costo del lavoro a condizione che si salvaguardi l’intero perimetro commerciale e dell’occupazione o, comunque, si preservi un nucleo di negozi utile anche a consentire ricollocazioni nell’ambito di un contesto territoriale il più possibile prossimo agli attuali luoghi di lavoro dei 270 impiegati negli otto negozi oggetto del confronto fra le parti"."Il Mise ha riconvocato il tavolo per il prossimo 7 novembre. Il pressing dei sindacati resta alto", conclude la nota. (Com)