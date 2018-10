Albania: depositi bancari in crescita nei mesi di agosto e settembre

- Il volume dei depositi bancari in Albania ha registrato un incremento negli scorsi mesi di agosto e settembre, ammontando a 985,5 miliardi di lek (7,86 miliardi di euro): lo rivelano i dati diffusi dalla Banca centrale del paese. L'incremento, di circa 8 miliardi di lek (63m8 milioni di euro), sarebbe dovuto agli effetti stagionali, ovvero al ritorno in patria per le ferie degli immigrati albanesi. Infatti, l'aumento del volume dei depositi, è dovuto alla forte crescita dei risparmi in valuta, ed in particolare in euro, saliti di circa 134 milioni di euro, solo ad agosto e settembre. Per lo stesso periodo invece, i depositi in lek, hanno subito una forte contrazione, pari a oltre 7,7 miliardi di lek (61 milioni di euro). I risparmi in valuta, rappresentano il 54 per cento del totale, in aumento dell'uno per cento rispetto al mese di febbraio del 2018. (Alt)