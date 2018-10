Russia: Cremlino commenta decisione Merkel su abbandono carriera politica

- La decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel di lasciare la politica nel 2021 è un affare interno della Germania. Lo ha affermato Dmitrij Peskov, portavoce presidenziale russo. "Questa è una questione interna della Germania. Contrariamente a quanto sostengono alcuni dei nostri colleghi occidentali, la Russia non ha mai interferito e non interferisce negli affari interni di altri paesi. Allo stesso tempo, anche essa non tollera l'interferenza nei propri affari interni", ha dichiarato Peskov ai media. "Abbiamo relazioni amichevoli e di partenariato con la Germania, nonostante gli attuali noti problemi. Molti interessi comuni. E, naturalmente, la Merkel continua ad interagire e a lavorare con il presidente Putin", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. (Rum)