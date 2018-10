Roma: Pizzarotti, Roma sacrificata su altare popolarità nazionale

- "Sono anni che Roma è in decadenza" ma ora "è stata sacrificata, e non solo lei, sull'altare della popolarità nazionale. Ma poi i nodi vengono al pettine: schivare i problemi non li elimina dal tavolo". Lo ha affermato il presidente di Italia Comune, Federico Pizzarotti, a margine della presentazione della nuova formazione politica in Campidoglio.(xcol3)