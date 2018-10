Bicocca: in pizzeria trovano armi e droga, arrestato detenuto ammesso a lavoro esterno

- Un detenuto del carcere di Bollate, ammesso al lavoro esterno, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti e armi. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato droga e armi in una pizzeria in zona Bicocca, dove il 37enne lavorava. Si tratta di C.I., un italiano pluripregiudicato che doveva scontare un cumulo pena fino al 2025 per rapina e reati in materia di stupefacenti e armi. Il 37enne era da qualche giorno monitorato nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione contro lo spaccio di droga nell’area nord di Milano. Ieri l'uomo è stato fermato fuori dal locale, gestito da un familiare estraneo alla vicenda. Durante la perquisizione della pizzeria nel controsoffitto del bagno privato, riservato agli impiegati, gli agenti hanno rinvenuto 170 grammi di cocaina, 600 grammi di marijuana e 700 grammi di hashish. In un condotto d’aerazione nel piano interrato che ospitava uno spogliatoio era nascoste invece una doppietta “Belga” a canne mozze con 53 cartucce, risultata essere stata rubata a Genova nel 2012, e una rivoltella di probabile origine estera con due colpi. C.I. è stato portato al carcere di San Vittore. (Rem)