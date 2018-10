Libia: stampa belga, fondi congelati a Gheddafi usati per armare le milizie

- Il governo belga avrebbe avuto un ruolo nella sparizione di diversi miliardi di euro congelati al clan Gheddafi nel 2011 e utilizzati per il finanziamento delle milizie libiche responsabili della tratta di esseri umani. Lo rivela un’inchiesta di “Rtbf”, l’emittente nazionale radiotelevisiva della regione meridionale francofona del Belgio, citando fonti d’intelligence. "Per sette anni, abbiamo capito che le milizie potevano reperire tutte le armi di cui avevano bisogno. Alcuni paesi le hanno armate apertamente, altri hanno utilizzato altre vie. Ci sono stati uno o due scandali legati a degli aerei fermati all'aeroporto di Ostend con armi all'interno", spiegano le fonti di “Rtbf”. Durante la rivolta del 2011, per impedire che le ingenti somme di denaro accumulate da Muammar Gheddafi finissero nelle mani sbagliate, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di imporre un blocco sugli asset libici. In Belgio, queste attività sono state congelate in quattro banche: BNP Paribas Fortis (43 milioni di euro), ING (376 milioni), KBC (869 milioni) e, soprattutto, Euroclear Bank (12,8 miliardi). Secondo l’emittente pubblica belga, tuttavia, alcuni di questi fondi sarebbero “spariti”: dal 2012, tra i 3 e i 5 miliardi di euro sarebbero stati trasferiti altrove. (segue) (Lit)