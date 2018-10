Libia: stampa belga, fondi congelati a Gheddafi usati per armare le milizie (2)

- Nessuno sa esattamente cosa sia successo a queste somme, ma un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a settembre incolpa più o meno indirettamente lo Stato belga, che tuttavia appare restio a far luce sulla vicenda. Secondo le fonti anonime di “Rtbf”, questo scandalo potrebbe avere conseguenze gravissime: "Questo è un potenziale finanziamento di una guerra civile per 7 anni, una guerra civile che ha portato a una grave crisi migratoria". Nell’inchiesta dei giornalisti belgi ricorre spesso il nome dell'ex ministro delle Finanze e attuale ministro degli Esteri, Didier Reynders, il quale avrebbe avuto potere decisionale quando i fondi sono “spariti”. Il giudice istruttore Michel Claise sta svolgendo un’indagine sulla vicenda, ma al momento è filtrato molto poco o nulla al riguardo. Il magistrato dovrà scoprire esattamente dove sono i soldi libici e per quale scopo sono stati trasferiti o utilizzati. (Lit)