Centocelle: spaccio in casa per coppia pusher, arrestato 47enne

- Da diversi giorni gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino stavano tenendo sotto controllo un abitazione di via Guarcino dove, una coppia aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio. L’assiduo via vai di persone ha fatto scattare ieri il controllo presso l’abitazione – ad aprire M.F. romano di 47 anni. Perquisita la casa, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di cocaina già pronti per la vendita, diversi grammi di hashish e marijuana, tutto il materiale per il confezionamento e 3020,00 euro in contanti. Accompagnato negli uffici del commissariato, ultimati gli atti di rito, è stato ammanettato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)