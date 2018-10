Comune: Calabria (FI), M5s si ostina a difendere esperienza fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Capitale d'Italia non è proprietà privata del Movimento 5 Stelle e non può restare sotto sequestro di un sindaco e di una giunta chiaramente inadeguati. Ci interessano poco le schermaglie a livello locale tra i partiti che sono alleati al governo, ciò che davvero dovrebbe interessare a tutti è la lunga antologia di disastri che sta vivendo la Città, ormai in stato di totale abbandono". Lo dichiara in una nota la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "Dai rifiuti alle strade, dai trasporti fino all’enorme problema sicurezza, questa stagione di incompetenza ed incapacità amministrativa sta producendo effetti gravissimi - prosegue Calabria - I 5 Stelle dicono di voler arrivare al 2021 accanendosi in un'esperienza che è già fallita. Ma per il bene di Roma ci auguriamo che Virginia Raggi lasci molto prima in virtù di una sentenza che, per quanto ci riguarda, non dovrebbe essere quella della magistratura ma quella, estremamente negativa, dei fatti", conclude. (Com)