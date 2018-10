India: Chhattisgarh, due agenti di polizia e un cameraman uccisi in attacco dei ribelli maoisti

- Un cameraman della rete televisiva “Doordarshan” e due agenti di polizia sono stati uccisi oggi nello Stato indiano del Chhattisgarh, nella regione di Bastar, in un attacco dei ribelli maoisti. I fatti si sono svolti questa mattina nel distretto di Dantewada, nell’area forestale di Nilawaya. Il cameraman, identificato come Achyuta Nanda Sahu, si trovava sul posto per documentare i progetti di sviluppo avviati nella zona. Sono state rese note anche le identità dei due agenti: il sottoispettore Rudra Pratap e l’assistente sottoispettore Manglu. La Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) ha riferito che un gruppo di suoi funzionari e i giornalisti erano in viaggio dalla stazione di polizia di Aranpur a un villaggio nell’interno quando i loro veicoli sono stati attaccati. (segue) (Inn)