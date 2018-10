Difesa: ministro Trenta domani visita Tempo Maggiore per centenario Grande Guerra

- In occasione del centesimo anniversario dalla fine della Grande Guerra, il 31 ottobre alle ore 10 il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si recherà al Tempo Maggiore di Roma per rendere omaggio ai soldati ebrei italiani della Prima Guerra Mondiale, in un momento solenne davanti la lapide commemorativa che ne ricorda il sacrificio, posta nei Giardini del Tempio. Lo riferisce una nota della Comunità ebraica di Roma. Alla cerimonia seguirà la visita del ministro alla Sinagoga e un colloquio privato con il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma e Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (Res)