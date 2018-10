Maltempo: Bordoni (FI), grazie a vigili del fuoco e forze ordine

- "La mia vicinanza alle popolazioni del litorale romano ieri flagellate da tempeste di pioggia e vento che hanno causato danni ingenti a persone e cose. Le immagini viste di quelle zone sembrano un teatro di guerra. La furia degli elementi si è scatenata anche nelle campagne del sud del Lazio portando via serre e distruggendo le coltivazioni. Bisogna ringraziare i Vigili del Fuoco e la polizia per i tantissimi interventi effettuati per mettere in sicurezza gli abitanti delle zone colpite impedendo così conseguenze ancora più gravi". Così in una nota Davide Bordoni,capogruppo capitolino FI. (Com)