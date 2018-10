Nato: Stoltenberg, Trident Juncture non è rivolta contro nessuno

- L'esercitazione militare della Nato Trident Juncture 2018 non è rivolta contro nessuno. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa durante la giornata di dimostrazione militare a Trondheim, in Norvegia, per la stampa internazionale. "Si tratta di una esercitazione imponente, ma non è rivolta contro nessuno", mentre rappresenta un modo per dire che "la Nato è pronta a proteggere tutti i suoi alleati". Sui test che la Russia andrà a svolgere da giovedì a sabato, nelle acque internazionali, davanti la Norvegia, Stoltenberg ha detto: "La Russia ha forze significative in questa area e ha regolari esercitazioni della sua capacità. Mi aspetto che la Russia si comporti in modo professionale, noi monitoreremo i movimenti russi, ma sono sicuro che si comporteranno in modo responsabile e sicuro. Siamo stati informati la settimana scorsa di questa loro operazione e loro sono informati della nostra". (Beb)