Iraq: due donne uccise in esplosione bomba a est di Diyala (3)

- Almeno 797 civili iracheni sono stati uccisi in attacchi terroristici, violenze e conflitti armati in Iraq dall'inizio del 2018, come ha fatto sapere il primo ottobre la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami). Nel solo mese di settembre, Unami ha registrato 75 morti e 179 feriti. Le cifre tengono conto anche di dati non direttamente verificabili, in particolare per quanto riguarda il governatorato a maggioranza sunnita dell’Anbar, nell’Iraq occidentale al confine con la Siria. Baghdad è stato il governatorato più colpito a settembre, con 101 vittime civili (31 morti, 70 feriti), seguito dall’Anbar (15 morti e 37 feriti) e Salah al Din (9 morti e 38 feriti). I dati per il mese di settembre sono inferiori a quelli di agosto (90 morti e 117 feriti) e di luglio (79 morti e 99 feriti). (Irb)