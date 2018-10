Sanità: patologie del respiro, accordo tra l’ISS e Istituto Pio XII di Misurina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Pio XII Onlus di Misurina (Belluno, Veneto) hanno siglato una convenzione scientifica per la validazione e lo sviluppo delle attività di questa struttura, accreditata dal SSN e dedicata esclusivamente allo studio, cura e riabilitazione in montagna delle malattie del respiro. L’Istituto Sanitario Nazionale aderisce così alla Rete delle malattie respiratorie pediatriche, unica in Italia, realizzata nel 2016 dall’Istituto di Misurina. L’accordo stipulato tra le due istituzioni è stato presentato lunedì 29 ottobre 2018 presso l’Istituto Pio XII alla presenza del Direttore Generale dell’ISS Angelo Lino Del Favero, del Presidente e del Direttore Clinico del Pio XII, rispettivamente Don Luciano Genovesi ed Ermanno Baldo, oltre che delle autorità regionali e locali invitate. (segue) (Ren)