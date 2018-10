Sanità: patologie del respiro, accordo tra l’ISS e Istituto Pio XII di Misurina (2)

- “L’accordo con questa struttura, parte di un Network di centri di eccellenza – ha dichiarato Del Favero – ha l’obiettivo di progettare studi ed elaborare protocolli clinici sull’efficacia della riabilitazione in montagna di bambini e ragazzi affetti da patologie respiratorie, malattie sempre più frequenti in età pediatriche. Grazie alle evidenze scientifiche prodotte in collaborazione con una struttura a così alta specializzazione, sarà possibile condividere in una rete altamente qualificata le conoscenze prodotte e approcciare nuove metodologie sempre più efficaci per contrastare le patologie respiratorie”. L’Istituto Pio XII Onlus, situato sulle rive del Lago di Misurina a 1750 metri di altitudine, è il solo centro italiano, e quello situato più in alto tra i centri europei che si trovano in montagna, deputato alla cura e riabilitazione dei disturbi del respiro e dell’asma nei bambini e nei ragazzi. (segue) (Ren)