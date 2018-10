Sanità: patologie del respiro, accordo tra l’ISS e Istituto Pio XII di Misurina (3)

- La presa in carico del paziente è globale e avviene attraverso attività a carattere riabilitativo ed educativo portate avanti e monitorate da un team multidisciplinare di esperti. Tale modello di cura, conosciuto come Metodo Misurina, unico nel suo genere, consente una visione unitaria del paziente, garantendo al tempo stesso un percorso di cura personalizzato. Questo è possibile perché mentre si svolge la riabilitazione si insegna ad allenare ed educare il respiro dei bambini, in modo tale che le famiglie portino a casa questo metodo per mantenerne il più possibile gli effetti. Oltre all’ISS e alla collaborazione delle associazioni di pazienti, come FederAsma e Allergie, Lega Italiana Fibrosi Cistica, hanno aderito al Network, il Bambino Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze, il Gemelli di Roma, il Regina Margherita di Torino e le Università degli studi di Verona e di Ferrara. (Ren)