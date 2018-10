Fyrom: premier Zaev, emendamenti costituzionali per modifica nome in aula entro fine settimana

- Gli emendamenti costituzionali per modificare il nome dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) in Costituzione arriveranno in parlamento alla fine di questa settimana. Lo ha assicurato il primo ministro macedone Zoran Zaev, dopo l'incontro avuto ieri sera con gli otto deputati che hanno formato un gruppo parlamentare indipendente dopo aver votato contro gli emendamenti costituzionali con la conseguente espulsione dall'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne). Zaev ha inoltre auspicato che anche il maggiore partito dell'opposizione, Vmro-Dpmne appunto, possa sostenere in parlamento la modifica del nome in Costituzione da "Repubblica di Macedonia" a "Repubblica di Macedonia del Nord" una volta che gli emendamenti saranno votati in parlamento. (segue) (Mas)