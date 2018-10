Tunisia: attentato Tunisi, critiche alle parole del presidente Essebsi

- E' polemica in Tunisia per le parole pronunciate a Berlino dal presidente tunisino Beji Caid Essebsi a commento dell'attentato suicida che ieri pomeriggio ha provocato 20 feriti nell’Avenue Habib Bourguiba, nel centro di Tunisi. "Pensavamo di aver sradicato il terrorismo, ma in realtà, spero che non sarà il terrorismo a vincere su di noi, perché in Tunisia c'è un brutto clima politico”, ha detto il presidente, che è anche comandante supremo delle Forze armate. Parole fortemente criticate in patria e sui social network, dove secondo alcuni utenti i commenti di Essebsi potrebbe causare il panico tra i cittadini, alla luce del fatto che questo attentato ha colpito il cuore della capitale. Da parte sua, il deputato Imed Daimi, membro del partito Al-Irada dell'ex presidente Moncef Marzouki, ha criticato i commenti di Essebsi dicendo che il capo dello Stato non è in grado di fare un discorso per rassicurare il popolo in questa fase critica. Essebsi ha definito quanto avvenuto “una tragedia”, criticando il clima politico “malsano” che si è venuto a creare nel paese. “Le autorità, non solo del governo ma anche dei partiti politici, devono trarre lezione da ciò che è successo, dal momento che il terrorismo non è solo nelle montagne, ma è ben radicato nella capitale. Sarà dunque necessario sapere come rispondere alle aspirazioni dei cittadini e alle loro rivendicazioni", ha aggiunto il presidente. Parlando a margine del vertice "G20 compact with Africa", sull'attentato kamikaze di Tunisi, Essebsi ha aggiunto: "Spero che si riuscirà a rivelare la verità su questo attacco che è un attacco allo Stato e al suo prestigio". (Tut)