Nato: Stoltenberg, importante dialogare con Russia

- E' importante che Nato e Russia si incontrino: lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a Trondheim, in occasione della dimostrazione organizzata per la stampa internazionale, all'interno dell'esercitazione militare Trident Juncture 2018. "E' importante il dialogo ed è importante che Nato e Russia si incontrino. Non vogliamo una nuova guerra fredda e dobbiamo lavorare per una miglior relazione con la Russia". Il segretario generale non entra nei dettagli dell'agenda del Consiglio Nato-Russia di domani, ma sottolinea le preoccupazioni relative al rispetto del Trattato Inf. "Tutti gli alleati sono preoccupati per lo sviluppo del nuovo missile russo. Per questo, chiediamo alla Russia la piena trasparenza del rispetto del trattato Inf". (Beb)