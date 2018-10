Tor Bella Monaca: oltre 32 kg di marijuana in casa, arrestato 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi controlli antidroga dei carabinieri della compagnia Frascati, fra Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. Nelle ultime 48 ore, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 23enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane, lo hanno fermato in Via Mesoraca, mentre era alla guida di un’auto. L'uomo, parso subito nervoso, trasportava, nascosta nel bagagliaio, una cospicua somma di denaro e alcune dosi di marijuana, oltre a diverse chiavi e al telecomando di un cancello elettrico. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, estendendo la perquisizione all'abitazione del 23enne. Lì gli uomini dell'Arma hanno trovato diverse buste contenenti marijuana, del peso complessivo di oltre 32 kg, insieme ad appunti relativi alla contabilità dell’attività illecita, una bilancia di precisione ed oltre 3.000 euro in banconote di vario taglio, il tutto posto sotto sequestro. L'arrestato è stato trasportato a Regina Coeli. (Rer)