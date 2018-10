Turchia: ministro Interno, in un anno “neutralizzati” 1.451 militanti Pkk

- Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha annunciato oggi che le forze di sicurezza hanno "neutralizzato" in un anno 1.451 militanti del gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”. Le autorità turche utilizzano la parola "neutralizzato" per indicare i militanti arresi, uccisi o catturati. "Nell'ultimo anno, 1.451 membri del Pkk, 40 membri di organizzazioni terroristiche di estrema sinistra sono stati neutralizzati e 336 membri di Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) sono stati rinviati in custodia cautelare", ha detto Soylu in una conferenza stampa nella capitale Ankara. Il ministro ha inoltre rivelato che nello stesso periodo, 91.297 operazioni sono state condotte contro il Pkk e 38.725 contro il movimento Feto (i cui membri sono accusati di aver organizzato il fallito golpe del 2016), 2.483 contro lo Stato islamico e 655 contro i gruppi di estrema sinistra.(Tua)