Pro Vita: nuove vele choc a Roma, "sarà più possibile dire mamma e papà?"

- "Non è possibile tacere davanti al potere ingiusto. Qui è in gioco la libertà d'espressione, la libertà di tutti. Noi non accettiamo le ingiustizie cara Virginia Raggi, e la nostra risposta all'assurda censura subìta è che per Roma stanno girando nuove vele con questa dicitura: 'Sarà ancora possibile dire mamma e papà?'. Lo dichiarano in una nota il presidente di Pro Vita, Toni Brandi, e il presidente di Generazione Famiglia, Jacopo Coghe, tra le associazioni promotrici del Family Day e ideatrici della campagna #stoputeroinaffitto, i cui manifesti sono stati oggetto di rimozione e sanzione da parte del Comune di Roma che ha impedito di denunciare un reato contemplato dalla legge 40/2004. (Com)