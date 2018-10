Tap: pieno diritto di utilizzare strade d’accesso a Masseria del Capitano

- In relazione alle notizie diffuse stamani da alcuni organi di stampa, Tap conferma di beneficiare del diritto d’uso delle strade di accesso alla proprietà di Masseria del Capitano, in forza del regolare contratto di locazione stipulato tra le parti. Lo riferisce una nota. La società ha iniziato oggi le attività previste all’interno delle aree a sua disposizione. I lavori sono regolarmente in corso e non sono stati interrotti neanche durante il breve periodo in cui il cancello di accesso a Masseria del Capitano è stato chiuso da uno dei proprietari.(Com)