Georgia: vicepresidente Senato Taverna a “Nova”, bilancio monitoraggio presidenziali è positivo

- Il primo turno delle elezioni presidenziali in Georgia è stato percepito dalla popolazione come “un passaggio importante” in grado di dare concretezza al concetto stesso di democrazia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che ha monitorato per conto dell’Osce la tornata elettorale svoltasi domenica 28 ottobre. “Questo primo turno delle elezioni presidenziali in Georgia si è svolto in un contesto che, in ragione della situazione nell’Ossezia del Sud e nell’Abkhazia, continua a essere molto delicato”, ha affermato Taverna, che si è detta “impressionata” dal coinvolgimento emotivo manifestato dagli elettori. “L'Osce svolge un ruolo cruciale nel processo di affermazione e di radicamento dei principi democratici in quest’area del mondo”, ha aggiunto la senatrice Taverna, secondo cui tuttavia restano degli aspetti su cui lavorare. “Dal mio punto di vista persiste ancora un certo divario nel modo in cui il diritto di voto viene concretamente esercitato nella capitale Tbilisi e nelle aree rurali. Tuttavia, in termini generali, il bilancio è positivo”. (segue) (Les)