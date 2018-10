Georgia: vicepresidente Senato Taverna a “Nova”, bilancio monitoraggio presidenziali è positivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua attività di monitoraggio la senatrice ha avuto modo di confrontarsi con le varie realtà – anche quelle più disagiate – fuori e dentro Tbilisi. “In questi giorni stare a contatto con le persone, riuscire a parlare con loro, ascoltare le loro paure e soprattutto le loro speranze per il futuro, è stato decisamente importante per accrescere la mia conoscenza e la comprensione della Georgia”, ha detto la senatrice, che batte il tasto proprio sulla necessità che organizzazioni internazionali restino vicine alla gente, favorendo un dialogo diretto. “Sono molto soddisfatta di questo monitoraggio elettorale sia professionalmente sia umanamente e spero di avere in futuro altre occasioni per tornare in Georgia”, ha concluso la vicepresidente del Senato. (Les)