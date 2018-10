Nagorno-Karabakh: missione Osce domani al confine con Azerbaigian per monitorare cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, nel quadro di un accordo raggiunto con le autorità di Artsakh (il nome che da alcuni anni viene utilizzato per riferirsi alla repubblica autoproclamata del Nagorno-Karabakh), una missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) svolgerà una serie di attività per il monitoraggio del cessate il fuoco al confine con l’Azerbaigian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che le attività si svolgeranno lungo il tratto autostradale Akna-Hindarkh. Il monitoraggio verrà condotto sotto la guida del rappresentante personale della presidenza in esercizio dell’Osce, Andrzej Kasprzyk, e dal suo assistente sul campo, Ghenadie Petrica. Parteciperanno anche i co-presidenti statunitense e francese del Gruppo di Minsk dell'Osce, Andrew Schofer e Stephanie Visconti, con i rispettivi assistenti, David Burnstein e Quentin de Rankourt. Le Forze di difesa della repubblica del Nagorno-Karabakh, riferisce “Armenpress”, hanno confermato la loro disponibilità ad assistere la missione dell’Osce nello svolgimento delle attività di monitoraggio, garantendone al contempo la protezione. (segue) (Res)